Ghost of Tsushima Director’s Cut su PC - la prima patch è ora disponibile

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il primo aggiornamento perofCut su PC è ora. L’update migliora l’esperienza di gioco generale, dalla stabilità fino grazie alla correzione di alcuni bug visivi riguardanti l’upscaling e il DLSS 3 Tuttavia, i team di Nixxes e Sucker Punch continuano a lavorare per pubblicare ulteriori aggiornamenti, sopratutto per correggere diverse problematiche riportate dalla community. Proprio per questo motivo, per entrambi gli studi di sviluppo il feedback da parte dei videogiocatori rimane la priorità: nelle note dellaè già possibile leggere tutte le modifiche apportate dallo studio di sviluppo. Miglioramenti generali alla stabilità del gioco; Risolti i bug visivi che potevano apparire dopo una cut-scene con NVIDIA DLSS 3 Frame Generation abilitata; Corretto il bug visivo che poteva apparire combinando l’upscaling AMD FSR 3 e il ridimensionamento dinamico della risoluzione.

Ghost of Tsushima : Director’s Cut è riuscito ad imporsi in pochi giorni come uno dei giochi di maggior successo di sempre di Sony su PC, realizzando nientemeno che il record di giocatori in contemporanea su Steam per una produzione single player . Dando un’occhiata a Steam DB scopriamo che il titolo ... game-experience

La recensione di Ghost of Tsushima : Director’s Cut per PC rappresenta il culmine di un redemption arc che definire paradigmatico potrebbe sembrare riduttivo. Il debutto delle esclusive Sony, partito con il piede sbagliato per via della conversione di The Last of Us: Part I, da parte dei ragazzi di ... game-experience

Ghost of Tsushima su PC: tutte le migliorie della prima patch - ghost of tsushima su PC: tutte le migliorie della prima patch - ghost of tsushima Director's Cut riceve il suo primo aggiornamento su PC, andiamo a scoprire le novità introdotte dalla patch. everyeye

Ghost of Tsushima Director's Cut | Recensione PC - ghost of tsushima Director's Cut | Recensione PC - ghost of tsushima Director's Cut rappresenta una delle opere più affascinanti e coinvolgenti sviluppate da Sucker Punch. Originariamente rilasciato per PS4, il gioco ha successivamente ricevuto una ... tomshw

Ghost of Tsushima: PC vs PS5 nel video di analisi di Digital Foundry - ghost of tsushima: PC vs PS5 nel video di analisi di Digital Foundry - La versione PC di ghost of tsushima: Director's Cut è finito sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry. multiplayer