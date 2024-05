Germania | Oktoberfest vieta ' L' Amour Toujours' dopo video giovani estrema destra**

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Gli organizzatori dell'di Monaco di Baviera, famoso in tutto il mondo, non permetteranno che la canzone "L'" del dj Gigi D'Agostino venga suonata al celebre festival della birra. Il divieto avvieneuna serie di incidenti in cui la folla in Germania ha cantato cori didestra sulla melodia del celebre brano pop. "Vogliamorlo e io lo vieterò", ha detto lunedì alla Dpa il direttore dell'Clemens Baumgärtner, riferendosi alla canzone di Gigi D'Agostino. "Non c'è posto per tutte quelle stupidaggini di destra alla Wiesn", ha aggiunto il direttore, riferendosi al quartiere fieristico Theresienweise dove ogni anno si tiene l'. La canzone in sé non contiene alcun contenuto estremista di destra, ma negli ultimi mesi in Germania ha assunto "connotazioni estremiste di destra molto chiare", ha detto Baumgärtner.

Gigi D'Agostino, «L'amour toujours» vietata all'Oktoberfest (dopo che è stata utilizzata per slogan razzisti) - Gigi D'Agostino, «L'amour toujours» vietata all'oktoberfest (dopo che è stata utilizzata per slogan razzisti) - La decisione arriva dopo un episodio avvenuto a Pentecoste sull'isola di Sylt, in Germania: era diventato virale un video ... di nuovo come sfondo di slogan xenofobi non sarà suonato all'oktoberfest. ... ilmattino

Europee in Germania: occhi puntati sul partito di estrema sinistra Bsw, possibile antidoto all'Afd - Europee in Germania: occhi puntati sul partito di estrema sinistra Bsw, possibile antidoto all'Afd - In Germania cresce l'attenzione degli analisti per l'Alleanza Sahra Wagenknecht - ragione e giustizia (Bsw), il nuovo partito fondato all'inizio dell'anno dalla nota politica Sahra Wagenknecht, ... it.euronews

Canzone del dj Gigi D'Agostino bandita dall'Oktoberfest - Canzone del dj Gigi D'Agostino bandita dall'oktoberfest - Per evitare che venga di nuovo utilizzata per intonare uno slogan xenofobo come avvenuto a Pentecoste sull'isola di Sylt e in diversi altri episodi analoghi, non sarà suonata all'oktoberfest la canzon ... laregione.ch