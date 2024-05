Genova Pro Vita Famiglia | Estranei al presunto caso del Villa Scassi mai entrati in consultori e ospedali Prendiamo atto smentita dell' Ospedale

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) - 27 maggio 2024. Siamo totalmentealdi due “attiviste pro” che avrebbero offerto cento euro a una donna per convincerla a non abortire all'internoa Sala d'Attesadi: nessun attivista di ProOnlus ha mai svolto alcun tipo di attività nei pressi o dentro, iniziative che non rientrano nel nostro operato. Va detto però che lo stessoha già smentito la presenza di qualsiasi attivista nella struttura, e dunque ci chiediamo se anche questa vicenda non sia stata montata ad arte solo per screditare l'associazionismo di sostegno alla maternità e allanascente che ogni giorno aiuta migliaia di donne che si sentono costrette ad abortire e che non ricevono alcun sostegno dallo Stato e dagli enti locali come prevede la stessa Legge 194.

