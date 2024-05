Genova Cento euro per non abortire Pro Vita | Noi estranei Vicenda assurda non si monti ad arte

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una donna ha denunciato di essere stata avvicinata nella sala d’aspetto di un ospedale dida due donne che le hanno offertoper non. Il caso è stato riferito da Repubblica e ripreso da diverse testate, con il seguito di accenti polemici sulle difficoltà di accesso all’aborto e sulla presenza delle associazioni pro life all’interno delle strutture sanitarie e dei consultori. Non si sa però chi fossero le due donne, che secondo quanto riferito si sono genericamente qualificate come attiviste di Centri per la, né a quale titolo si trovassero a Villa Scassi: l’ospedale ha infatti chiarito a Repubblica che “non ha autorizzato l’ingresso di rappresentanti di associazioni pronei propri ambulatori o negli spazi interni, non ne è prevista in alcun modo la presenza e se fosse avvenuto avremmo immediatamente chiamato la sorveglianza”.

