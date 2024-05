Gazprom il crollo delle azioni e di un gigante della Russia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lunedì scorso, ledisono precipitate alla Borsa di Mosca dopo l'annuncio che la società non avrebbe distribuito dividendi basati sui risultati operativi del 2023. Le quotdisono scese di quasi il 6%, toccando i 145,03 rubli, il minimo dall'ottobre 2023. A seguitodecisione del governo russo, principalesta del monopolio del gas, di emettere una direttiva che prevede il rifiuto dei pagamenti, la capitalizzazione diè diminuita di 144 miliardi di rubli, pari a quasi 1,6 miliardi di dollari, in poco più di un’ora. Dopo aver perso la guerra del gas con l'Europa, il presidente russo Vladimir Putin punta sulla Cina, proponendole, oltre al gasdotto Power of Siberia, la costruzione di un secondo gasdotto, il Power of Siberia-2, con una capacità di 50 miliardi di metri cubi.

