Gaza raid su campo profughi di Rafah | 40 morti tra cui donne e bambini

L’IDF ha bombardato nella notte una tendopoli dell’Unrwa, in una zona dichiarata “umanitaria”. Tra le vittime decine di donne e bambini The post L’IDF fa strage di civili a Rafah , 40 morti tra le fiamme di un campo profughi appeared first on InsideOver. it.insideover

Erdogan: "Porteremo Netanyahu in Aula" - Erdogan: "Porteremo Netanyahu in Aula" - 18.18 Erdogan: "Porteremo Netanyahu in Aula" "Come Turchia, faremo di tutto affinché questi barbari vengano ritenuti respon- sabili" davanti a un Tribunale "per i crimini" che hanno commesso. Lo ha ... televideo.rai

"Un tragico incidente". Netanyahu ammette l'errore nell'attacco a Rafah - "Un tragico incidente". Netanyahu ammette l'errore nell'attacco a rafah - La morte dei civili a rafah nell’attacco israeliano durante la notte tra il ... A seguito del raid, sarebbe scoppiato un incendio in un vicino campo di sfollati palestinesi. Secondo quanto riferito ... ilgiornale

Medio Oriente, il presidente turco Erdogan paragona Netanyahu a Hitler - Medio Oriente, il presidente turco Erdogan paragona Netanyahu a Hitler - Istanbul, 27 mag. (askanews) - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha condannato l'attacco d'Israele a rafah che ha causato 40 ... stream24.ilsole24ore