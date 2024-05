Gaza-Israele incontro con Gad Lerner e testimoni dal Medioriente

(Di lunedì 27 maggio 2024) Martedì 28 maggio alle 19 le Acli di Bergamo organizzano unonline con Violette Khoury, farmacista di Nazareth araba israeliana, suor Nabila Saleh, residente afino a pochi giorni fa, e Gad, giornalista e autore di “. Odio e amore per”. “Come associazione ci teniamo davvero a tenere un focus sull’attualità nella Striscia di– dichiara Daniele Rocchetti, presidente delle Acli di Bergamo -. È notizia di oggi l’attacco israeliano alla tendopoli di Rafah con circa 40 morti. Quella trae Palestina è una vicenda che chiede di essere analizzata spesso, per non dimenticare il dramma e gli eventuali sviluppi. Avremo l’occasione di sentire laanza di Suor Nabila Saleh, che ha lasciato da pochi giorni, e quella di Violette Khoury, farmacista di Nazareth, araba israeliana.

Meloni-Schlein, confronto in tv: una partita truccata con l’arbitro di parte - Meloni-Schlein, confronto in tv: una partita truccata con l’arbitro di parte - Si può disputare una partita truccata, con due avversari che non la porteranno a termine e un arbitro di parte La domanda a cui dovrà rispondere l’Agcom non ammette risposte ambigue o evasive. Tocca ... ilfattoquotidiano

Una partita truccata con l’arbitro di parte - Una partita truccata con l’arbitro di parte - Si può disputare una partita truccata, con due avversari che non la porteranno a termine e un arbitro di parte La domanda a cui dovrà rispondere l’Agcom non ammette risposte ambigue o evasive. Tocca ... ilfattoquotidiano