Gaza attacco a tendopoli di civili a Rafah è contro l' umanità Israele impunito continua a calpestare le vite di innocenti dove sono le sanzioni?

Rafah, soldato egiziano ucciso in scontro con esercito israeliano. Idf: «Hanno aperto loro il fuoco». Hamas: dopo il raid no ai negoziati - Rafah, soldato egiziano ucciso in scontro con esercito israeliano. Idf: «Hanno aperto loro il fuoco». Hamas: dopo il raid no ai negoziati - L'ala in Cisgiordania di Hamas "è responsabile della pianificazione, del finanziamento e della realizzazione di attacchi terroristici in tutta la Giudea e Samaria e all'interno di israele», afferma ... ilmessaggero

Università Statale, le “macerie di Gaza” bloccano l’ingresso di via Festa del Perdono: il video - Università Statale, le “macerie di Gaza” bloccano l’ingresso di via Festa del Perdono: il video - Milano, nel passaggio principale posizionate una tenda e alcune masserizie per simboleggiare il dramma della Palestina ... ilgiorno

Medio Oriente, raid israeliano su Rafah: Hamas interrompe i negoziati. Sparatoria al confine con l’Egitto - Medio Oriente, raid israeliano su Rafah: Hamas interrompe i negoziati. Sparatoria al confine con l’Egitto - israele continua a bombardare Rafah mettendo di nuovo in discussione i negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza. In un attacco aereo su una ... ecovicentino