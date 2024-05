Gara podistica e di pattinaggio - nonostante gli avvisi di rimozione 33 le auto portate via dai vigili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) LaCorri con Martina e quella dia rotelle di ieri sul lungomare di San Benedetto, al netto del successo sportivo ed agonistico, ha battuto un altro record, il numero dei veicoli rimossi: 33contro le 16 e 4 scooter dell’anno scorso e le 26e 3 scooter del 2022. Prima dellale pattuglie della polizia locale hanno coordinato la mezza dozzina di carri attrezzi che, in fila indiana, hanno portato via l’elevato numero di mezzi lasciati in sosta sul lungomare ignorando i cartelli che erano stati disposti con largo anticipo. Ogni volta che il lungomare è interessato da una manifestazione sportiva, (torniamo a ribadire che ci sono strade alternative, come il viale dello Sport), si generano queste situazioni che non fanno bene alla città e al turismo.