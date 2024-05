Galia | ADL dopo questa annata deve riflettere molto su quanto accaduto Conte sa scuotere l’ambiente

(Di lunedì 27 maggio 2024) A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto, allenatore ed ex calciatore della Juventus. Queste le sue dichiarazioni: Si aspettava questo exploit del Como? “E’ una società che ha grandi ambizioni, grandi potenzialità. Mi aspettavo che, nel giro di un paio di anni, sarebbero stati promossi. Hanno serietà, persone che guardano lontano. Si stanno anche integrando in città. Sono stati bravi, quando hanno cambiato Longo, nel prendere un allenatore di qualità. Con Fabregas hanno migliorato l’aspetto offensivo, la qualità di gioco. Quel che con Longo era mancato, anche se gli vanno estesi i complimenti”.era già un leader in campo, nella sua Juventus? “Era un ragazzo che si è subito fatto notare.

UDINESE - Deulofeu dopo la salvezza: "Voglio tornare da te amore" - UDINESE - Deulofeu dopo la salvezza: "Voglio tornare da te amore" - Subito dopo la salvezza dell'Udinese, Gerard Deulofeu ha dedicato un post ai bianconeri. "Voglio tornare da te amore" l'uscita social dell'ex Milan, tesserato con i friulani ma molti mesi ormai ai box ... napolimagazine

IL PARERE - Galia: "ADL deve riflettere su questa stagione, Conte sa come scuotere l'ambiente" - IL PARERE - galia: "ADL deve riflettere su questa stagione, Conte sa come scuotere l'ambiente" - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Roberto galia, allenatore ed ex calciatore ... “De Laurentiis è un presidente vulcanico ma, dopo questa annata, ... napolimagazine

Melzo: delusione playoff, in Seconda Categoria ci va il Pio XI Speranza - Melzo: delusione playoff, in Seconda Categoria ci va il Pio XI Speranza - Non si è conclusa nei migliori dei modi la stagione del Melzo, anzi, si chiude con una delusione l’annata della formazione di Dodo Finardi. Delusione per i melzesi che perdono la finale playoff dopo e ... primalamartesana