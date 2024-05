Galaxy Watch6 scontato del 47% e altri in offerta occasione da non perdere

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di lunedì 27 maggio 2024) . Ad esempio,Watch5 Pro èdel 58%, Huawei Fit 3 del 20% e anche gli Apple Watch sono scontati. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Poco F6 Pro ed F6 ufficiali: specifiche e prezzidel 47% Acquista su Amazon Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular 49mm Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean blu. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata Prezzodel 7%: 849€ invece di 909€ Acquista su Amazon Apple Watch Series 9 GPS 45mm Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte e Cinturino Sport mezzanotte – M/L.