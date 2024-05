Gaeta stabilimento balneare di 170 mq completamente abusivo | scatta il sequestro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 27 maggio 2024), 26 maggio 2024 – Una strutturaabusiva: è stata scoperta dai carabinieri sulla spiaggia di S. Agostino nell’ambito dei controlli volti a salvaguardare l’ambiente costiero e a verificare il corretto adempimento delle normative paesaggistiche del territorio. I carabinieri della locale Tenenza, infatti, in collaborazione con il dipartimento SEAP- Settore Edilizia Attività Produttive del Comune di, sulla spiaggia di S. Agostino, hanno scoperto una strutturadi recente costruzione, delle dimensioni complessive di 170 mq, realizzata senza alcun titolo autorizzativo, in totale disprezzo delle più comuni regole paesaggistiche e quindiabusiva. La struttura, che era stata aperta al pubblico, è stata subito sottoposta ae chiusa in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.