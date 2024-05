Gabriele Muccino torna al cinema con il suo nuovo film Fino alla fine in uscita il 31 ottobre

(Di lunedì 27 maggio 2024)ALCONDIRIGE UN CAST ITALIANO E INTERNAZIONALE, IN UNCHE MESCOLA PASSIONE E ADRENALINA Inil 312024, “” è prodotto da Lotus Production, una società LeoneGroup con Rai, in associazione con Adler e Elae distribuito da 01 Distribution Il 312024 arriva al” ildi, che firma la sceneggiatura con Paolo Costella, prodotto da Lotus Production, una società LeoneGroup con Rai, in associazione con Adler e con Ela, e distribuito da 01 Distribution.sul grande schermo con unsorprendente che si svolge a Palermo nell’arco di 24 ore, durante le quali, la protagonista Sophie (l’attrice Elena Kampouris) scoprirà che la vita non è altro che il risultato delle scelte che facciamo.

(Adnkronos) – "Il Muccino di oggi direbbe al Muccino di inizio carriera che ti accadranno tante di quelle cose che non immagini neanche che possano esistere, belle e brutte. Alla fine si sono equiparate, ci sono state delle cose straordinarie e altre che sono stati abissi , soprattutto in America. ... webmagazine24

"Ho finito di girare a novembre e sono soddisfatto di aver scelto Palermo , c'è una texture incredibile che nel nostro cinema non si è vista tanto, la Sicilia è stata sfruttata tanto per film di mafia". Così Gabriele Muccino , a margine degli Stati Generali del cinema al Castello Maniace di Siracusa ... ilfogliettone

