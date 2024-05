Furto in via della Fara, preso un 29enne: stava scappando con una spilla d’oro e brillanti - furto in via della fara, preso un 29enne: stava scappando con una spilla d’oro e brillanti - DOMENICA SERA. I proprietari non si sono accorti della presenza dell’intruso: l’allarme lanciato da alcuni passanti. Il complice è riuscito a darsi alla fuga. ecodibergamo

Furto di gioielli per 400mila euro in casa di una professoressa di Ferentino, la domestica condannata a due anni - furto di gioielli per 400mila euro in casa di una professoressa di Ferentino, la domestica condannata a due anni - Condannata a un anno e 9 mesi di carcere collaboratrice domestica accusata di aver rubato gioielli per oltre 400 mila euro nella casa in cui prestava servizio. La sentenza è stata emessa ... ilmessaggero