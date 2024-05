Furti al British Museum | indaga anche l’Fbi Così gli artefatti venivano rivenduti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Londra, 27 maggio 2024 - Una storia da film, a metà strada tra il thriller e il rocambolesco: dopo la scomparsa di preziosidaldi Londra,l'Fbi si è unito alle indagini, facendo emergere che diversi di essi sarebbero stati venduti niente di meno che su eBay. La vicenda ha avuto inizio la scorsa estate, quando l'eminente museo della capitale britannica ha denunciato di non riuscire a trovare circa 1.500 oggetti del suo magazzino - tra cui gemme e gioielli - prevalentemente non catalogati e quindi più facili 'da trafugare'. Le accuse si sono concentrate sul curatore Peter Higgs, che pur essendo stato licenziato, non è stato né arrestato né incriminato formalmente. L'uomo si sta difendendo nella causa civile intentata dal