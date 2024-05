Furiosa ha preso 3 grandi rischi

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 27 maggio 2024) Era un film che poteva solo mangiare la polvere. E invece ha George Miller conha cambiato strada, non si è messo sulla scia di Fury Road e ha sterzato con una manovra da pazzo vero. Un film nato all’ombra di un predecessore scomodo, amato e idolatrato (giustamente) come uno dei migliori film dello scorso decennio. L’unico modo per uscirne sani e salvi era trovare il coraggio di fare qualcosa di completamente diverso. Anche perché a fare paragoni ci avremmo pensato noi, come infatti stiamo facendo. Invece George Miller ha partoritosolo perché ha avuto voglia di azzardare. E allora, eccole qui le tresfide che hanno resoil prequel perfetto di Fury Road. 1. Sacrificare il protagonista Anya Taylor-Joy in: A Mad Max Saga – © Warner Bros.