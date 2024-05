Furiosa George Miller | Ecco come la scena post-credit influenza la visione di Mad Max | Fury Road

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha parlato dellainserita nel filmlegata a, il film di Mad Max in cui aveva debuttato il personaggio.: A Mad Max Saga si conclude con unache si collega a, film in cui aveva debuttato il personaggio., regista e creatore della saga, ha ora spiegato l'impatto sulladi quelle scene e il motivo per cui le ha inserite nel montaggio finale. Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non avete visto il film e non volete ! Le scene diAl termine disi vedono alcune sequenze tratte da Mad Max:, tra cui un breve cameo di Max e un riferimento al personaggio interpretato da ….

