Furiosa | A Mad Max Saga guida un botteghino italiano in sofferenza a picco gli incassi rispetto al 2023

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 27 maggio 2024) Emorragia dinel weekend, con: A Mad Maxche non arriva neppure a 700.000 euro a fronte di un'uscita in 463 sale. La polvere del deserto ricopre gli spettacolari automezzi di: A Mad Maxe anche unin netta, che segna un calo del 60% neglial. Vero è che ladi Mad Max, in Italia, non ha mai fatto sfaceli, come segnala Cinematografo, ma i 694.000 euro diraccolti dal prequel con Anya Taylor-Joy, fresco di anteprima mondiale a Cannnes 2024, non sembra un inizio promettente per la scatenata pellicola al femminile che racconta la storia delle origini del personaggio di, come rivela la nostra recensione di: A Mad ….