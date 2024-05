Furiosa | A Mad Max Saga è il peggior box office di sempre

Emorragia di incassi nel weekend italiano, con Furiosa: A Mad Max Saga che non arriva neppure a 700.000 euro a fronte di un'uscita in 463 sale. La polvere del deserto ricopre gli spettacolari automezzi di Furiosa: A Mad Max Saga e anche un botteghino italiano in netta sofferenza, che segna un calo ... movieplayer

Esordio senza botto per Furiosa: A Mad Max Saga, che in patria si ferma a 25,5 milioni, tallonata da Garfield: Una missione gustosa. Assai meno esplosivi del film gli incassi americani di Furiosa: A Mad Max Saga. Nel peggiori weekend del Memorial Day in decenni, la pellicola con Anya Taylor-joy, ... movieplayer