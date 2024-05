Fuori strada in moto Matilda muore a 18 anni Dolore all’Aeronautico | Vuoto enorme

(Di lunedì 27 maggio 2024) INCIDENTE NEL BRESCIANO .Agnesi sabato sera è finita in un campo con un Benelli 125 ricevuto un mese fa come regalo di compleanno. Studiava al «Locatelli» e viveva in convitto a Madone. Martedì i funerali a Trenzano.

