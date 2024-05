Fuori strada con la sua nuova moto | Matilda - studente dell’aeronautic - muore a 18 anni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aveva compiuto 18solo un mese fa e in dono aveva avuto quellache tanto desiderava, una Benelli 125 che la famiglia le ha regalato per la maggiore età. A bordo della quale ha perso la vita nella serata di sabato (25 maggio). Si chiamavaAgnesi, era una giovane ragazza che viveva in provincia di Brescia, ma studiava a Bergamo, all’istituto aeronautico Locatelli, a fianco dell’Università. Erano circa le 20 quando ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote, finendo, in un campo, e morendo sul colpo. Era partita da Cossirano, la frazione di Trenzano in cui viveva: aveva raggiunto Comezzano, dove la aspettavano gli zii. Al ritorno si è consumato il dramma, mentre percorreva una curva. Inutili i soccorsi, chiamati da un uomo che è sopraggiunto sul posto e ha notato l’incidente (pare non ci siano testimoni): sul posto ambulanze ed elicottero di Areu, ma non c’è stato nulla da fare.

