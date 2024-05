Funerali dottor Paolo Spada | Ha saputo fare della sua vita un dono

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 27 maggio 2024) Buccinasco (Milano), 27 maggio 2024 - “Unacosì piena non finisce.hasuaun. Quello che ci lascia è enorme. È ancora con noi, non scompare. Siamo qui a celebrare unache non finisce. La morte dinon è il capitolo finale, ma solo un passaggio a cui ci si avvicina con grande fatica. Ha fatto parte di tante vite, di uomini e donne che vivono momenti di dolore e per questo non potrà essere dimenticato. Un amore che ha seminato e che porta frutti, anche oltre la morte”. Le parole del parrocoParrocchia Maria MadreChiesa a Buccinasco hanno commosso le oltre 300 persone presenti aidi. È stato ricordato il suo impegno come medico chirurgo vascolare all'Istituto Humanitas di Rozzano, curando migliaia di pazienti con il suo modo di“sempre gentile e professionale”, hanno raccontato i fratelli del medico, scomparso a 54 anni dopo aver combattuto contro un tumore.