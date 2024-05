Fuga dal Sushi | Investono il Titolare dopo una Cena da 109 Euro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Foggia - Una serata alsi trasforma in un incidente nel cuore della notte a Foggia, quando quattro commensali decidono di fuggire senza pagare il conto. Il tutto si conclude con un tentativo di investire ildel ristorante, Lin, un uomo cinese di 29 anni che gestisce il locale. La sè stata catturata dalle telecamere di sorveglianza esterne.senza Pagare Quattro persone, tra cui tre adulti e un bambino, arrivano al ristoranteXian di Foggia intorno alle 20:30.tre ore di, durante le quali hanno ordinato menù completi, bottiglie di vino, acqua e dolci, si rifiutano di pagare il conto di 109. Invece di affrontare la spesa, decidono di lasciare il locale uno alla volta, affermando di dover prendere il portafoglio in auto.

