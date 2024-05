Fsc De Luca | Contento per i siciliani in Campania aspettiamo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono moltoper gli amici, ovviamente attendiamo che il governo si svegli per la Regione”. Lo ha detto il governatore della, Vincenzo De, in merito alla firma di oggi tra Governo e Regione Sicilia del Fondo sviluppo e coesione. Desottolinea che sui fondi di coesione la“sarebbe dovuta essere – ha aggiunto – la prima regione a siglare il fondo. Attendiamo. C’è stato il pronunciamento del Consiglio di Stato, capisco che l’attuale governo è indifferente anche alle pronunce della magistratura, ma insomma dovremo arrivare comunque a fine mese di giugno per definire anche l’accordo di coesione della Regione”. Dealla domanda se tornerà a spingere sulla firma del Fsc con la visita di domani della premier Giorgia Meloni a Caivano ha detto: “Noi abbiamo chiesto per quattro volte che si unisca il gruppo tecnico di lavoro.