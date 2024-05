Frutta marcia nelle scuole dopo i pomodorini anche le fragole contaminate

A scuola arrivano le fragole per gli alunni ma sono ricoperte di muffa. Un altro flop del progetto “Frutta e verdura” del ministero - A scuola arrivano le fragole per gli alunni ma sono ricoperte di muffa. Un altro flop del progetto “frutta e verdura” del ministero - Non solo i pomodorini che hanno intossicato 132 bambini e sette docenti di due diversi istituti scolastici del Modenese. Ora anche le fragole con la muffa. A mandarle in una scuola del Cremasco è stat ... ilfattoquotidiano

Pasta con agretti e pomodorini - Pasta con agretti e pomodorini - La pasta con agretti e pomodorini è un gradevolissimo primo piatto di primavera. Facile e veloce da preparare è una ricetta che esalta il sapore unico della barba di frate ... cucchiaio

SPAGNA, CALA IL PREZZO MEDIO DELL’ORTOFRUTTA VENDUTA ALL’ESTERO - SPAGNA, CALA IL PREZZO MEDIO DELL’ORTOfrutta VENDUTA ALL’ESTERO - In termini di valore, le esportazioni di frutta e verdura spagnole nel primo trimestre sono ... per un totale di 309.914 tonnellate; quelle di pomodori sono aumentate del 21%, raggiungendo le 285.794 ... corriereortofrutticolo