Fredy Guarin racconta la sua dipendenza dall’alcol | Ho perso i miei tre figli e ho paura di morire

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Sono un alcolizzato al 100% e lo ammetto. Sono un tossicodipendente in via di guarigione. Homolte cose a livello sentimentale e amoroso. È arrivato un punto in cui non potevo più continuare così». A parlare è l’ex centrocampista dell’InterGuarín, che in un’intervista alla rivista colombiana Semana ha parlato delle difficoltà che ha attraversato dopo il suo addio al mondo del calcio. «Quando ho lasciato il Millonarios», ossia nel 2021, «ho toccato il punto più basso perché in quegli anni la miaè diventata molto seria. Non lavoravo più in allenamento, avevola mia dignità, la fiducia dellene care e la cosa più importante e preziosa che ho, ovvero itre»,l’ex calciatore colombiano. L’alcolismo e la terapia Guarín, ribattezzato «il Guaro» dai tifosi nerazzurri, è stato all’Inter dal 2012 al 2016 collezionando 114 presenze e 15 gol.