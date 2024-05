Frascati domani la piantumazione della palma mancante in Piazza Marconi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Era stata abbattuta lo scorso anno generando non poche polemiche. Ma il provvedimento del Comune era stato obbligato considerando che l’albero si era ammalato e dunque esponeva la cittadinanza ad un rischio crollo. Ora però il cerchio si chiuderà: l’Ente provvederà a piantumarne una nuova ripristinando la geometria. Il casoinne sarà piantumata un’altra – (ilcorrierecitta.com)E’ passato quasi un anno da quando la storicadiera stata abbattuta. Una “mancanza” che in questi mesi si è fatta sentire, se non altro perché la geometria di uno dei luoghi principali cittadini si basava (anche) sulle quattro piante poste alle estremità dell’area.