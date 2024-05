Francesco Francia - il sogno finisce qui Cmo Ozzano | un’impresa che fa sperare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ha termine con un’amarissima sconfitta la cavalcata in serie C della, che dopo il netto vantaggio conseguito in gara-uno e il ko in extremis arrivato in gara-due ha alzato bandiera bianca nella ‘bella’ dicendo così addio alla possibilità di giocarsi la finale per un posto in Interregionale 2024/2025: a gareggiare per il quarto campionato nazionale saranno Baskers Forlimpopoli e Bmr Reggio Emilia. Nel mentre continua la giostra playout per mantenere la categoria. Nel girone P1 vittoria cruciale per il Cmo, che replica al doloroso 0-20 a tavolino della settimana scorsa con una preziosa vittoria in trasferta sul campo della corazzata Lg Competition: un risultato che riapre la corsa salvezza della compagine ozzanese, appaiata a 8 punti con Lugo.