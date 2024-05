Frana rade al suolo un villaggio in Papua Nuova Guinea | centinaia di vittime

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una strage.di persone morte dopo che una massicciaha raso alunin. Le prime stime riportano almeno 700ma il bilancio è destinato a crescere. Più di 2 mila persone sono rimaste sepolte vive dalla massa di detriti e terra staccatasi da una montagna nella notte tra giovedì e venerdì, in una zona quasi inaccessibile. I servizi di emergenza presenti nelle vicinanze dell’area del disastro sono ostacolati dal terreno accidentato e dai danni che le stprincipali hanno subito, mentre alcune parti dell’area interessata sono accessibili solo con gli elicotteri. Laha distrutto bestiame, raccolti e fonti di acqua pulita nella zona e ha sepolto moltissime case negli altopiani di Enga, nel nord dell’isola nel Pacifico sud occidentale.

