Frana in Papua Nuova Guinea travolge oltre 2 mila persone - sepolte vive dal fango | le immagini del disastro

Sono più di duemila le persone rimaste sepolte da un’enorme frana che si è staccata da una montagna nella notte tra giovedì e venerdì in una zona montuosa e quasi inaccessibile di Papua Nuova Guinea . Lo ha comunicato Port Moresby alle Nazioni Unite: «La frana ha sepolto più di 2.000 persone vive e ... gazzettadelsud

