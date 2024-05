Fra Puglia ed Abruzzo sette arresti per omicidio tentato omicidio occultamento di cadavere porto e detenzione abusivi di armi metodo mafioso A vario titolo

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 27 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguitoordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (Ufficio Esecuzioni Penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravi reati commessi nel quartiere Carrassi di Bari nell’anno 2018, e riconducibili al contrasto tra due consorterie mafiose per il controllo del territorio e delle attività illecite in quel comune. L’attività investigativa svolta dai Carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Bari, e le relative condanne, conseguono a due fatti di sangue connessi tra loro: l’di Fabiano Andolfi, già affiliato al clan Anemolo e successivamente transitato nelle fila del clan Capriati, commesso a Bari il 14 gennaio 2018, e ildi Filippo Cucumazzo, uno degli autori materiali dell’Andolfi, commesso a Bari il 7 giugno 2018.