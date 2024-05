Fra Puglia ed Abruzzo sette arresti per micidio tentato omicidio occultamento di cadavere porto e detenzione abusive di armi metodo mafioso A vario titolo

Era in aperta campagna e non è riuscito a evitare un fulmine, che l’ha centrato in pieno, Giuseppe Cacciapaglia (nella foto dal profilo Fb), il 17enne morto sabato pomeriggio nelle campagne di Santeramo in Colle nel Barese. Il ragazzo era impegnato, assieme al padre, in attività di pascolo quando ... secoloditalia