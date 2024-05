FOTO Marcianise lavori di manutenzione straordinaria in via Trentola

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono partiti questa mattina ididi Via. L’intervento interesserà il tratto di strada che va dall’incrocio con Via XXV Aprile a quello con Via Fano. Secondo il calendario di esecuzione delle opere, è prevista la fresatura della pavimentazione esistente, la messa a quota e la sostituzione dei chiusini, il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale. Isaranno consegnati entro venerdì 31 maggio per garantire lo svolgimento del ‘Caserta Race Tour’, evento ciclistico di rilievo che vedrà la partecipazione di campioni dello sport e personalità del mondo dello spettacolo. L’intervento sarà realizzato con l’impiego di fondi comunali con una spesa di circa 55mila euro.

