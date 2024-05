FOTO I tuoi occhioni blu nel nostro cuore | l’omaggio a Mary

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiCi sono le bici e ci sono i cavalli, due delle grandi passioni di Mariantonietta Cutillo, portata via alla vita a soli 15 anni da una terribile tragedia. Ci sono una marea di persone: amici, podisti, adulti e bambini, tutti a pedalare o semplicamente a manifestare con la loro presenza che quella ragazza dagliblu resterà sempre nei cuori di tutti per sempre. E’ una delle dediche incise su magliette e striscioni preparati per il secondo Memorial in onore della 15enne, una ciclopedalata partita da Montefalcione, paese di nascita della ragazza, e arrivata fino alla vetta di Pietrelcina. E soprattutto c’è papa Giuseppe che quest’anno è salito in bici e con tutta la forza, l’amore e il dolore che prova, ha voluto pedalare con gli occhi gonfi di lacrime in onore dalla sua unica figlia.