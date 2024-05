FOTO Guardia Sanframondi settimana Erasmus plus al De Blasio

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ iniziata stamattina alacon la partecipazione di delegazioni di Dirigenti, Docenti ed alunni provenienti da Lituania, Portogallo e Turchia. La mobilità in Italia rappresenta l’atto finale del progetto “Social intelligence developed by inclusive education” iniziato due anni fa ma anche l’apice del percorso di internazionalizzazione intrapreso dall’Istituto “Abele De”. Infatti nei vari plessi die San Lorenzo Maggiore sono stati ospitati, in separate occasioni in questi anni, nonostante si trattasse di scuola in reggenza, più delegazioni di scuole straniere provenienti dalla Finlandia prima, dalla Turchia dalla Grecia poi per visite di job-shadowing riguardanti sia gli aspetti didattici che quelli organizzativi della scuola guardiese.

