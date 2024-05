FOTO A Cautano la passione continua | una partita di calcio in ricordo di Gianluca

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra un sogno: è diventato realtà. Il campo sportivo comunale “Gisoldi” diè ormai completato. Dopo anni di degrado e abbandono, il terreno di gioco ha cambiato volto, grazie alla posa del manto erboso sintetico. Sin dallo scorso autunno, il rinnovamento della struttura di via Saverio Zarrelli è stata avviata con la sostituzione del terreno di gioco, che ha ceduto il passo a un manto sintetico di ultima generazione, per consentire un uso più intensivo dell’impianto, in qualunque condizione atmosferica. Lo storico campo diè stato finalmente completato con tutte le migliorie apportate per renderlo più funzionale e a norma. Il gruppo storico ‘AmatoriCurticella’ ha voluto festeggiare l’avvenimento con una giornata aperta a tutti gli appassionati, che hanno potuto così scoprire da vicino il nuovo impianto.