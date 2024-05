Fortnite | come ottenere la skin di Magneto

(Di lunedì 27 maggio 2024) Da reietto a oppressore, fino a diventaredi: vi spieghiamo in breve chi è, ela nemesi degli X-Men Forse in sordina dopo le notizie di una collaborazione con Fallout, sull’isola diè arrivato pureed è per questo che vi spiegheremola. Ma non solo. Per tutti i giocatori che hanno familiarità con il battle royale ma non con gli X-Men, forse sarà bene conoscere un po’ meglio il personaggio. Se avete già ottenuto le cosiddette “segrete” in passato,ad esempio Korra nella stagione precedente, saprete già l’antifona a menadito e, si spera, capirete il nostro pragmatismo. Per tutti gli altri, però, ci permettiamo di rubare un attimo il lavoro ai nostri colleghi che si occupano della rubrica Aperit-Hero e affondiamo gli artigli di Wolverine nella storia del personaggio.

