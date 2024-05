Fortitudo - domani al lavoro per la sfida a Trapani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Qualche giorno di meritato riposo per lache dopo la vittoria con Rieti e la finale playoff conquistata, tornerà a lavorare solo dain vista della serie decisiva con. Coach Attilio Caja ha infatti deciso di concedere qualche giorno di meritato riposo ai suoi ragazzi in vista dell’esordio di sabato prossimo al PalaShark in casa di. L’aver chiuso sul 3-0 la serie con Rieti ha permesso a staff e squadra di staccare la spina per ricaricare le pile e preparare nel migliore dei modi gara 1 e la successiva gara 2 in programma in casa dei siciliani. Servirà la stessa strepitosa difesa messa in mostra per i playoff e per gran parte della stagione, ma contro la corazzata siciliana, servirà anche una ottima vena realizzativa perché fermare tutte le punte offensive a disposizione dei siciliani sarà alquanto complicato.