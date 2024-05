Foresta della Goccia - futuro pulito | Fitobonifica da 6 milioni di euro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Unache cresce e che bonifica il terreno inquinato sottostante. Una bonifica innovativa, basata su tecniche di fito-risanamento e sulla capacitàvegetazione ebiodiversità di ripulire il terreno e biodegradare le sostanze contaminanti. Parliamocosiddetta, alla Bovisa, un bosco spontaneo vasto 18 ettari che insiste su un terreno fortemente inquinato, che una volta era un sito industriale, quello interessato dagli ex gasometricittà. Il Comune ha ottenuto cinquedidi fondipei Fesr (Fondopeo di sviluppo regionale) per il recupero dell’area: un piano che ha l’obiettivo di incrementare il verde urbano attraverso l’utilizzo di soluzioni naturali (Nature Based Solutions).

