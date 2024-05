Football americano - definito il quadro dei play-off della IFL | dal prossimo weekend si parte!

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nel corso del fine settimana appena concluso è calato il sipario sulla regular seasonIFL – ItalianLeague 2024. Ora conosciamo le sei squadre che disputeranno la post-season con Skorpions Varese e Guelfi Firenze che aspetteranno le vincenti, rispettivamente, di Panthers Parma e Legnano Frogs, e Ancona Dolphins e Lazio Marines, che scenderanno in campo per il primo turno. Nell’ultimo turnostagione abbiamo assistito all’ennesimo successo degli Skorpions Varese che hanno completato il percorso netto con il successo per 50-43 sui Rhinos Milano. I Panthers Parma, invece, superano i Guelfi Firenze a domicilio con il punteggio di 17-12, quindi i Dolphins Ancona passeggiano 42-13 contro i Giaguari Torino. Nell’ultimo match, infine, i Frogs Legnano demoliscono i Warriors Bologna in trasferta con un laconico 48-0.

Vincono le Aquile 25-0 nella trasferta di sabato sera a Ravenna, con gli estensi che senza troppo impegno portano a casa un rotondo successo al termine di una partita fisica in cui comunque i Chiefs Ravenna hanno mostrato di essere squadra migliore rispetto all'inizio di stagione.

