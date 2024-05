Football Americano Aquile in scioltezza a Ravenna Il derby finisce con un ’cappotto’

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vincono le25-0 nella trasferta di sabato sera a, con gli estensi che senza troppo impegno portano a casa un rotondo successo al termine di una partita fisica in cui comunque i Chiefshanno mostrato di essere squadra migliore rispetto all’inizio di stagione. Partita controllata sempre molto bene dalla difesa estense, allenata da coach Gordon che già dal primo drive ferma l’offense di casa costringendo i Chiefs al punt mentre invece l’attacco ferrarese va a segno subito dopo con una bel passaggio di un sempre più convincente Ladisa a sostituire Scaglia che imbecca Bindini per il 6-0 parziale. Fallisce la trasformazione da 1 punto e i Chiefs si rifanno sotto ma è ancora la difesa estense a dettare legge con la safety Cerullo che intercetta il passaggio di Negretto e ridà palla a Ladisa e compagni con il quarterback estense che serve una altro td pass stavolta per Gardinale per il 12-0 parziale a cui purtroppo non segue nuovamente la trasformazione da 1 punto.

