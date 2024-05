Fonseca al Milan manca solo la firma Prenderà uno stipendio sorprendente

Fonseca Milan, è TUTTO FATTO: sarà lui il nuovo allenatore rossonero. Quando arriverà l’annuncio - fonseca milan, è TUTTO FATTO: sarà lui il nuovo allenatore rossonero. Quando arriverà l’annuncio - L’ex allenatore della Roma Paulo fonseca in panchina – Romaforever.it La notizia non è ancora ufficiale ma le fonti sono sicure di averci visto giusto: l’ex… Leggi ... informazione

Sabatini confessa: "Ho ricevuto una maglia da Thuram. Mi ha preso anche in giro" - Sabatini confessa: "Ho ricevuto una maglia da Thuram. Mi ha preso anche in giro" - Ha portato bene, allora lo dico anche per il milan: passare da Stefano Pioli a Paulo fonseca è un downgrade. Lì Thuram è stato bravo, poi svelerò quello che ci siamo detti in videocall a Pressing ... areanapoli

Milan, sarà Fonseca il nuovo allenatore: accordo trovato e firma nelle prossime ore - milan, sarà fonseca il nuovo allenatore: accordo trovato e firma nelle prossime ore - Questione di dettagli per Paulo fonseca, ma il portoghese è ormai prossimo ad essere il nuovo allenatore del milan dopo che l’accordo tra le parti è stato trovato: nelle ore che seguiranno ci sarà la ... tag24