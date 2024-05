Fondo Ue per gli aiuti all’Ucraina Orban si rimangia la parola | Budapest pronta a bloccare il via libera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dimenticate qualsiasi dibattito sulla strategia militare o diplomatica, dimenticate qualsiasi obiezione di natura realmente politica: come accade ogni sei mesi il presidente ungherese Viktorblocca la creazione deldi assistenza per l’Ucraina che dovrebbe finanziare le forniture di armi a Kyiv per 7,7 miliardi. È il solito, che esiste quando riesce a far fallire le feste, come nel celebre film di Sorrentino, quello che andrà in scena oggi e domani a Bruxelles costringendo l’Unione europea a non licenziare ilinserito nella European Peace Facility. Eppure ci sarebbe un accordo politico già stretto, ma i patti sottoscritti darischiano di rivelarsi parole al vento.sila promessa difirmata a marzo L’accordo politico risale al 18 marzo, quando l’Alto rappresentante per gli Affari esteri e per le politiche di sicurezza, Josep Borrell, aveva chiesto di accelerare i tempi per ovviare ai ritardi accumulati dagli Usa.