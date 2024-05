Fondo di coesione | Stanziati 7 miliardi Meloni-Schifani | accordo per la Sicilia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Firmato dal presidente del Consiglio Giorgiae dal presidente della Regionena, Renato, al Teatro Massimo di Palermo, l'di programma sull'utilizzo delle risorse provenienti dalsviluppo eFsc. Presente anche il ministro per gli Affari europei e laRaffaele Fitto. Il piano stanzia complessivamente seie 822 milioni di euro per la, di cui cui 1,3per il Ponte sullo Stretto. Previsti in tutto 580 interventi. Nove, complessivamente, gli ambiti di intervento previsti dall'. La parte più consistente delle somme, 2,5, è destinata ad "Ambiente e risorse naturali": agli 800 milioni previsti per la realizzazione dei termovalorizzatori di Palermo e Catania si aggiungono, tra gli altri, finanziamenti per risorse idriche (527 milioni), rifiuti (164 milioni) depurazione (354 milioni), interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera (circa 700 milioni).

"Apprendo con animo turbato e contrito che l'on. Meloni ha trovato 'spaventosa' una mia battuta relativa alla sua performance sul premierato, e al carattere propagandistico che l'ha caratterizzata. Sono grato e commosso per l'attenzione. Ma sono spaventato del suo spavento". Così il presidente ... quotidiano

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - "L'accordo che firmiamo oggi in Sicilia è particolarmente significativo e strategico, una grande occasione ”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , intervenendo a Palermo alla cerimonia di firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il ... liberoquotidiano

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) – “L’accordo che firmiamo oggi in Sicilia è particolarmente significativo e strategico, una grande occasione ?. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , intervenendo a Palermo alla cerimonia di firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il ... calcioweb.eu

Fsc 2021-2027, per la Sicilia 6,8 miliardi: firmato l’accordo tra governo nazionale e Regione - Fsc 2021-2027, per la Sicilia 6,8 miliardi: firmato l’accordo tra governo nazionale e Regione - Fsc 2021-2027 È il frutto dell’accordo per il fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione Siciliana firmato questo ... newsicilia

Schifani “Combatteremo le strozzature della burocrazia” - Schifani “Combatteremo le strozzature della burocrazia” - PALERMO (ITALPRESS) - Lotta alla mafia e insularità come sfide da portare avanti in Europa, nel giorno in cui la Sicilia vince la sfida del fondo sviluppo ... italpress

VIDEO | Giorgia Meloni a Palermo firma l'accordo per il Fondo di sviluppo e coesione: "Così aboliamo le disparità tra Nord e Sud" - VIDEO | Giorgia Meloni a Palermo firma l'accordo per il fondo di sviluppo e coesione: "Così aboliamo le disparità tra Nord e Sud" - L'intesa con la Regione garantisce con 5,5 miliardi la copertura a 580 interventi e con ulteriori 1,3 miliardi il cofinanziamento al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina per un totale di 6,8. L ... palermotoday