Fondazione Slala ' nel Nord Ovest è l' ora dei retroporti'

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una corona dioltre l'Appennino, collegati al sistema portuale ligure per costruire un vero sistema logistico delitaliano. È il progetto emerso da uno studio condotto dallain collaborazione con il Centro di analisi Giuseppe Bono, presentato oggi a Genova a palazzo San Giorgio al convegno 'La Corona padana', che ha evidenziato come con l'incremento dei traffici previsto nei porti di Genova, grazie alla nuova diga, e Savona-Vado Ligure, i terminal portuali non potranno più essere utilizzati per la sosta dei container, anche vuoti. La sfida sarà portarli rapidamente fuori per evitare il blocco del terminal e in questo senso ipotrebbero diventare la chiave della competitività del sistema portuale, disegnando appunto una 'corona padana', un network di aree retroportuali nella fascia fra Alessandria e Rivalta Scrivia, in grado di diventare il polmone della portualità ligure creando un sistema logistico integrato.