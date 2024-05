Folorunsho come Vidal ADL lo blinda | primo colpo alla Conte

TMW - Il Napoli blinda Folorunsho, vuole farlo diventare il Vidal di Conte - TMW - Il Napoli blinda folorunsho, vuole farlo diventare il Vidal di conte - Michael folorunsho come Arturo Vidal, con Antonio conte alla guida di un giocatore dalle potenzialità ancora tutte da scoprire in quel di Napoli. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com che poi aggiunge ... areanapoli

Tmw - ADL blinda Folorunsho: sarà il Vidal di Conte - Tmw - ADL blinda folorunsho: sarà il Vidal di conte - Michael folorunsho come Arturo Vidal, con Antonio conte alla guida di un giocatore dalle potenzialità ancora tutte da scoprire in quel di Napoli ... tuttonapoli

REPUBBLICA - Corbo: "Conte, ADL pronto a pagare il triplo della gestione Spalletti per ripartire" - REPUBBLICA - Corbo: "conte, ADL pronto a pagare il triplo della gestione Spalletti per ripartire" - Una terribile serata se nelle stesse ore una sua delegazione tenta di convincere conte, allenatore senza altre offerte note in Italia, a rimettere insieme quel che resta di un sogno. Se l’ingaggio ... napolimagazine