Fognini-Van De Zandschulp in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Fabioaffronterà Botic Van Deal primo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista ligure lo scorso anno fu protagonista di un bel torneo, purtroppo terminato con la sconfitta per mano di Ofner in un match condizionato da un problema fisico, un po’ come tutta questa sua fase di carriera. Anche in questonon ci sono state grandi prestazioni da segnalare da parte dell’azzurro, che comunque sul rosso ancora si difende come dimostrato a Roma. Van Denon è un sorteggio cattivo, sia perché preferisce le superfici veloci ma anche perché la sua annata non è stata particolarmente ricca di soddisfazioni. I due si sono affrontati proprio in questo torneo due anni fa, con l’olandese che riuscì a superare il turno per ritiro di Fabio nel corso del terzo set dopo aver perso i primi due.