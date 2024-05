Foggia conto da 109 euro al ristorante? Per non pagare tentano di investire il titolare con l’auto – Video

(Di lunedì 27 maggio 2024) Hanno tentato diconildi unper fuggire dal locale e non saldare ildi 109. È accaduto nella serata di ieri a. “Hanno tentato di investirmi per fuggire e nonil”, spiega Lin, cinese di 29 anni,delSushi Xian alla periferia didenunciando quanto accaduto ieri sera alle 23.30 nel parcheggio del suo locale. “Quattro persone, tre adulti ed un bambino, sono giunti nel locale intorno alle 20.30 – continua Lin -. Hanno preso menù completi (la formula all you can eat) oltre a bottiglie di vino, acqua e dolci per un totale di 109. Sono stati in sostanza tre ore seduti e, al momento diil, ho notato l’uscita dal locale prima di uno degli adulti con il minore e poi degli altri due.

