Floriana Floris uccisa dal compagno Paolo Riccone | chiesti 24 anni risarcirà con l' eredità del padre morto

(Di lunedì 27 maggio 2024)ventiquattrodi reclusione per, il 58enne consulente finanziario imputato del femminicidio della compagna, nella casa in cui abitavano in piazza XX Settembre a Incisa Scapaccino, nell'astigiano. La richiesta è stata formulata oggi, lunedì 27 maggio, dal.

“Faccio questo perché se succede qualcosa, sapranno cosa mi hai fatto. Questo non è amore. Non voglio morire. voglio vivere perché ho una figlia”, così diceva Floriana Floris in uno dei sette video registrati con il suo cellulare prima di venire ammazzata dal compagno Paolo Riccone. Nelle clip ... news.robadadonne

