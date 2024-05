Flirt Fedez e Garance Authié | è tutta una strategia? Accuse e dubbi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 27 maggio 2024) In questo periodo, tra i personaggi più in voga nel mondo della cronaca rosa, ma non solo, c'è sicuramente. Il cantante è finito nel mirino dei gossip, oltre che per la separazione da Chiara Ferragni, anche per il presunto pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, per cui rischia grosso. Adesso, però, a generare sgomento è un'altra notizia inerente unche sarebbe in corso tra il rapper e la modella. I due sono stati immortalati insieme mentre si tenevano mano per la mano ad un evento decisamente pubblico, ovvero, nel paddock del Gran Premio di Formula 1. Si tratta di un evento molto in voga. Per tale ragione, appare evidente che, per compiere un gesto così eclatante come quello di stringere la mano ad un'altra donna, fosse perfettamente consapevole che sarebbe stato visto e si sarebbe parlato di lui.